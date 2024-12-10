振大環球營收／11月營收為4.93億 訂單旺至2025年上半年
振大環球（4441）公告11月營收為4.93億，月增25.21%、年增55.95%，累計前11月營收52.96億，年增9.24%，全年營收有望達成雙位數成長目標。振大表示，11月營收相較上月及去年均有大幅增長，是因客戶需求明顯轉強，以及春季服飾需求暢旺帶動積極拉貨。
在訂單方面，目前訂單能見度已延續到2025年上半年，反映客戶對明年服飾消費需求展望樂觀看法，從客戶訂單數據看來，未來營收的成長動能主要來自電商及運動服飾市場需求的明顯增長，公司對2025年市場景氣保持正向展望。
在產能方面，目前位於馬達加斯加與越南的生產基地稼動率持續保持高檔，為了因應快速增長的客戶需求，公司正在馬島建設新廠。同時，為因應美國客戶發展及美國關稅政策未來變化，公司已新增亞洲成衣製造熱區合作夥伴，未來更將於適當時機在此區逐步建立自有生產基地，以強化公司生產競爭力，實現多元化產品的全球佈局。
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