中光電營收／11月32億元、月增8% 估12月持續成長

中光電（5371）公布113年11月份自結合併營收約32.19億元，較10月份合併營收29.93億元成長8%，與去年同期之33.11億元相較則減少3%。累計113年前十一個月合併營收為359.94億元，與112年同期合併營收361.65億元相較略減0.5%。

影像產品11月份合併營收約7.79億元，出貨量約5萬3仟台，分別較10月份成長2%及11%，相較去年同期則因客戶整體需求保守，合併營收及出貨量雙雙年減23%。累計113年前十一個月合併營收約116.68億元，合併出貨量則約79萬1仟多台，分別較112年同期減少5%及11%。展望12月份，預估影像產品出貨量在客戶訂單成長帶動下將較11月份成長。

節能產品11月份合併營收約15.92億元，較10月份及去年同期分別成長11%及13%，主要係因Monitor及NB機種產品出貨大幅增加所致。11月份大尺寸TV/PID營收為5.79億元，月成長6%；Monitor產品營收為1.39億元，NB機種營收則約6.61億元，分別大幅成長26%及30%；Tablet機種營收則約0.72億元，月減45%。11月份節能產品整體出貨量約235.9萬片/台，較10月份成長12%，相較去年同期則減少6%。累計113年前十一個月節能產品合併營收約170.1億元，較去年同期成長7%；出貨量則約2,715萬片/台，年減3%。展望12月份， NB機種出貨將持續成長，因此預估節能產品合併出貨量將較11月份增加。