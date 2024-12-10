家登營收／11月5億元 月增29% 年增77%

家登精密（3680)）公布2024年11月營收報告，集團合併營收約為5.02億元，與上個月成長29%，與去年同期成長77%；今年累計營收59.6億元，與去年同期成長約31%。家登12月進入出貨高峰期，從物料到到成品，家登全產線進入備貨狀態，全力衝刺第4季營運表現。

家登偕同在地聯盟夥伴迅得，透過家登先進封裝載具搭配迅得自動化倉儲系統，共同開發先進封裝全系列載具解決方案；借重聯盟夥伴設備經驗，家登與科嶠聯合開發CoWoS載具清洗機，是業界首創也是業界唯一；伴隨CoWoS大客戶製程量產需求，家登獨家與牧德科技領先開發AOI自動光學檢查，AOI系統是以機器視覺為核心，透過光源配置將影像特徵凸顯，輔以電腦進行判斷，並進行定位及檢查，以快速篩檢產線中成品、半成品的缺陷及污染物。這套AOI監測系統將與科嶠清洗機結合成為全球唯一CoWoS全方位載具多功能清洗檢查機，提供全球關鍵半導體客戶高品質又高效率的解決方案。家登攜手聯盟合作夥伴專業及資源，搶先市場開發完整的CoWoS解方方案，提供客戶一站式解決方案，迎接2025 CoWoS暨先進封裝新世代來臨。

公司表示，放眼下一個技術世代，提前佈局是家登持續領先的秘訣。下一世代的EUV技術為了進一步縮小設備節點，高數值孔徑極紫外光(High-NA EUV)勢在必行，台灣、亞洲、美國的關鍵客戶在2nm的競爭上早已投入布局，有機會在明年逐步採用ASML High-NA機台投產，而家登的High-NA EUV Pod已通過ASML認證，並送樣關鍵大客戶。2025到2026，配合客戶在High-NA製程逐步量產的過程中，家登將同步輔以現有版本及High-NA版本的EUV POD供客戶選擇使用，協助客戶提升效率與良率，完成先進製程新世代的跨越。2025是家登新技術發表的重要年度，伴隨光罩High-NA世代與晶圓CoWoS世代的同步發酵，家登有信心於2025續寫營運新高。