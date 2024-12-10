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台泥深耕永續 國內首檔 SLCB 成功掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣水泥公司於12月10日發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債(SLCB)，發行總額達新台幣80億元，並於櫃買中心(Taipei Exchange)上櫃掛牌。這次發行是該公司在台灣市場發行的首檔永續發展債券，亦是截至目前為止我國永續發展轉(交)換公司債及SLB市場金額規模最大的發行案，展現台泥落實全面氣候承諾及綠色轉型的決心。

台泥本次發行的國內第一次無擔保轉換公司債(11011；債券簡稱：台泥一永)發行年期為五年，採詢價圈購方式公開銷售，轉換溢價率為109.18%，到期收益率與該公司的溫室氣體減量目標相連結。台泥是大中華區第一家通過科學基礎減碳目標(SBT)設定的水泥企業，業已承諾2050混凝土碳中和目標，致力和產業及社會共同面對氣候變遷挑戰，並積極參與全球低碳轉型進程。

櫃買中心表示，永續發展轉(交)換公司債可在股票系統交易，提供一般投資大眾更便利的永續投資管道。為利投資人快速識別，轉換公司債簡稱末2碼如加註「永」，即屬於永續發展債券。另外，為以實際行動支持中小企業永續轉型，降低發行永續發展轉(交)換公司債費用負擔，櫃買中心推出評估費用補貼措施，於2026年底前完成永續發展轉(交)換公司債券上櫃掛牌的發行人，可向櫃買中心申請費用補貼，發行人可多加利用。

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