榮剛營收／11月10.11億元 12月營收將維持平穩
榮剛材料（5009）11月自結合併營收為10.11億元，累計前11月合併營收為118.39億元。
榮剛表示，目前出貨占比以高單價VAR、高功能不鏽鋼產品為主，工具鋼、低合金鋼為輔，由於公司訂單滿載，工廠產能利用率將持續維持在高檔以因應出貨需求，預估12月營收仍將持續維持10~11億元水準。
展望未來，航太產業炙熱，能源及油氣產業需求也維持一貫的平穩。軍工方面在地緣政治影響下，軍備需求日益提高。而高毛利率航太等用材接單熱度持續保持，有助提升公司獲利能力，整體來說，公司對市場前景抱持正向樂觀看法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言