宇峻11月營收月增40% 橘子月減24%

遊戲商宇峻（3546）、橘子昨（9）日公告11月營收，宇峻為1.45億元，月增40.8%，年增11.1%；橘子為6.31億元，下探今年來單月低點，月減24.5%，年增5.1%。

宇峻指出，11月營收成長，主因旗下遊戲《三國群英傳-鴻鵠霸業》完整貢獻一整個月業績，以及資訊月禮包熱銷。累計前11月營收12.62億元，年增2.3%。

宇峻歷經去年營運低潮期後，今年逐步走出谷底，下半年開始密集發行遊戲，並陸續邁入收穫期，公司內部目標有信心營收、獲利能重回成長軌跡。

橘子11月營收相對失色，公司表示，主因傳統淡季影響，且遊戲線上活動減少，惟聚焦線下活動凝聚玩家熱度，帶動單月營收年增5%，期望12月業績表現能回溫。累計前11月營收104.67億元，年增14.8%。