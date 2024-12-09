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順藥連吞第六根跌停 晟德決議最多10億元收購順藥股票

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晟德（4123）9日公告，董事會決議購買轉投資順天醫藥生技公司股票，以每股150元至225元間，總金額10億元(含)額度內，視資本市場狀況，於證券交易公開市場購買順藥股票。

順藥（6535）11月29日公布缺血性腦中風新藥LT3001中國大陸臨床二b試驗結果，公司雖公告已完成概念性驗證，但僅顯示安全性和初步療效，並未公布療效數據，不符外界期待，因此自2日股市恢復交易後截至9日止，已連吞六根跌停，股價跌幅達87%、收在193元。

針對LT3001中國大陸臨床二b試驗結果，順藥3日曾公告說明，公司尚未取得上海醫藥提供的完整臨床試驗報告，目前僅掌握試驗數據資料。這項試驗為順藥首次進行多劑量第二期劑量探索研究，旨在評估藥物的安全性及探索有效劑量，主要目標為確認試驗藥物的耐受性及劑量範圍，試驗結果已達成設定目標並顯示良好耐受性。由於第二期試驗以探索性研究為主，這次試驗對於療效部分並未定統計假設，故無對應之療效統計 P 值，以符合國際相關法規規範。

順藥並說明， LT3001 作為全新作用機轉的新分子藥物，其與對照組在療效指標上的差異於試驗前屬未知，因此試驗設計未包含P值分析。為進一步探索相關療效，順藥正積極著手規劃第三期臨床試驗，以確定療效及對應的統計顯著性，並作為支持藥證申請的重要數據參考。

順藥

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