詩肯營收／11月2.12億元 看好年底旺季有望再成長

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告11月營收2.12億元，年增3.48%。詩肯表示，受惠於進入年底傳統的消費旺季，加上明年農曆春節時間落在1月下旬，家具的汰舊換新潮已經出現，看好12月營收仍有機會進一步成長。

詩肯累計前11月營收20.64億元，雖年減3.14%，已是連續五年業績破20億元大關。詩肯表示，年底雖然有高基期因素在，但台灣本業營收達1.52億元，較去年同期大增9.29%，顯示台灣的消費力道仍在，而新加坡NOVA營運仍在調整中，營收6060萬元，年減8.69%，

詩肯表示，台灣方面，1～11月營收13.85億元，年減0.4%，預計12月營收仍將維持高檔下，全年營收較去年成長應無問題，而轉投資新加坡NOVA在調整期過後，明年也可望漸入佳境。

今年央行雖然祭出多波打房政策，但各界都認為，交易量雖然出現減少，但房價並未明顯走跌，明年房市應會恢復平穩，因此居家市場也有望恢復上升軌道，對整體產業來說則是一項利多。

截至11月底，詩肯全台門市共計達85店，與上月持平。詩肯指出，今年展店與調整店質腳步並進，而與商場合作開設的快閃櫃通路，受惠於年底消費旺季與百貨周年慶人潮帶動，也增加不少成長動能。