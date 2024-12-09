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光環衝刺資料中心商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
光環董事長陳立惇。聯合報系資料照
光環董事長陳立惇。聯合報系資料照

光通訊廠光環（3234）昨（9）日召開法說會，總經理朱美彥表示，將擴大衝刺資料中心代工應用，目標逐年增加資料中心營收比重，明年代工占比可望由今年的一成大增至三成，整體營收目標較今年雙位數成長。

朱美彥表示，今年營收下滑主要受光被動接入產品（PON）市場庫存調節衝擊，需求減少，明年PON需求預期將優於今年，在既有產品基礎下，目標推出更有競爭力產品，也積極拓展不同市場，衝刺營收動能。

朱美彥指出，從各應用來看，近年雖然光通訊市場整體成長放緩，但受惠於高速傳輸與運算需求驅動，資料中心相關應用年複合成長率高於其他領域，將以代工形式切入市場，重新調整產品開發與客戶經營方向，逐年增加資料中心銷售比重。

朱美彥說明，資料中心設備從現階段的400G和800G，逐步朝1.6T甚至3.2T推進，走向CPO封裝技術，帶動相關封裝技術變革。

朱美彥指出，目前光環藉由代工切入市場，長波長方面透過高功率連續雷射產品（CW Laser），短距離傳輸設備則專注於自行開發產品，如100G光收發模組，已送樣給客戶測試。

光環目前代工營收占比8%，朱美彥表示，目標今年底達到10%，明年可望大幅成長至30%。朱美彥強調，光環優勢在矽光應用的優勢，在於上下游布局完整，產能也足夠，僅測試機台需要升級擴產，本季至明年第1季將啟動測試產能擴產。

光環 營收

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