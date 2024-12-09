精確累計前11月營收年增27% 連三月站高崗

精確（3162）昨（9）日公告11月營收，再創歷史新高，單月營收達5.9億元，年增56.9%，累計前11月營收40.6億元，年增27.8%，連續三個月營收衝破5億元。

精確今年上半年已接獲新訂單逾人民幣19億元，相當於新台幣85億元，超出年初公司對新訂單的預估。廣州廠受惠於小鵬新車P7+熱銷及湖州廠吉利銀河E5熱賣，再加上歐洲塞爾維亞廠持續維持高檔，後市可期。

法人指出，第4季為傳統出貨旺季，精確12月份營收將樂觀維持成長動能，2024年將是精確公司自谷底翻揚向上的拐點，且效能將持續反映至明、後年。

精確自2021年投入電動車電池盒領域，隨著製造據點逐步滿足客戶需求，公司並於歐洲及中國內地各處設廠可就近直接運送至當地重要客戶，也形成後續競爭者的進入障礙，因此新訂單的爭取逐年加速並創新高紀錄，展望2025、2026年精確公司營運可望持續成長並邁向新的高峰。