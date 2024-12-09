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數泓科營收／11月0.7億元、年增27.1% 再創歷史新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）第4季訂單穩定增長，9日公布11月合併營收0.7億元，月增39.5%、年增27.1%，累計前11月合併營收5.75億元、年增28.3%，不但提前超越去年全年的4.8億元，單月、累計數亦雙雙創下歷史新高。

數泓科總經理李明華表示，有鑑於2024年在手訂單持續成長，展望2025年，公司將以穩健的動能邁向全新高度。

數泓科前三季毛利率49.38%，年增2.3個百分點；營益率33.09%，年增3.7%，稅後純益1.58億元，年增33.3%，呈現三率三升，除權後每股稅後純益由去年同期的5.10元一舉拉升至6.80元，創歷史新高。

李明華指出，11月營收表現亮眼，主要受惠於手工具市場庫存去化完畢，專業與DIY市場全面復甦上揚，加上全球智慧製造應用持續成長並隨著新產品陸續推出，市場滲透率持續提升。

展望未來，李明華說，數泓科業務觸角開始接觸到半導體產業，期望未來能有營收挹注，公司也審慎樂觀看待機器人、AI、車用和輔助醫療的潛在市場需求。

半導體 營收

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