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振宇五金11月合併營收年增13%
居家零售通路振宇五金（2947）昨（9）日公告11月合併營收1.9億元，年增13%，單月營收創下歷史新高紀錄，累計前11月營收19.8億元，年增10.3%。
振宇五金表示，本月成長動能除了颱風的修繕需求外，主要來自新展店蹲點效益回升以及歲末修繕需求和居家除舊佈新的剛性需求明確，尤其是油漆防水類商品表現突出，單月成長率達20%，預期全年度營運表現有望交出亮眼的成績單。
營運方面11月30日新北土城門市開幕後，台南新營門市也將於下個月營運，雙北門市達8間，屆時全台門市數量將達86間，逐步鞏固北部市場版圖。
另一方面，公司數位會員經營策略亦顯成效，截至11月底，會員數突破57萬，來客數年增5.12%。
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