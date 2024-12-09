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振宇五金營收／11月1.91億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

振宇五金（2947）9日公告11月合併營收達1.91億元，年增13%，累計前11月營收19.76億元，年增10.3%。

振宇五金表示，11月營收創下歷史新高，成長動能除了颱風的修繕需求外，主要來自新展店蹲點效益回升，以及歲末修繕需求和居家除舊佈新的剛性需求明確，尤其是油漆防水類商品表現突出，單月成長率達20%，預期全年度營運表現有望交出亮眼的成績單。

營運方面，11月30日新北土城門市開幕後，台南新營門市也將於12月15日營運，2025年元月15日進駐新北板橋門市，雙北門市達8間，屆時全台門市數量將達86間，逐步鞏固北部市場版圖。

另一方面，公司數位會員經營策略亦顯成效，截至11月底，會員數突破57萬，來客數年增5.12%。公司表示，未來將優化會員點數兌換機制，結合寶特瓶回收機的ESG活動等策略，吸引更多會員加入。

北門 營收 颱風

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