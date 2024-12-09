竣邦營收／月增15.81% 明年挾三大成長動能、展望樂觀

竣邦-KY（4442）9日公告11月營收1.09億元，年減11.07%，月增15.81%，累計前11月營收10.81億元，年增13.8%。竣邦-KY表示，本季營運動能展望正向，可望較上季增長。目前接單能見度已達明年第1季底，明年有三大成長動能，包括新客戶導入、舊客戶持續滲透、布局越南紅利，業績可望延續今年成長動能。

竣邦-KY執行長蕭志偉表示，客戶每年採用竣邦的產品數，由2022年為513件、2023年為559件，預估今年可提升至614件，每年約有雙位數成長，與客戶黏著度明顯增強，希望未來能夠引領全球品牌。

竣邦目前在越南出貨比重，已從去年低於5%，今年可望增長近約三成，明年可望持續提升。公司認為，全球化布局將是未來競爭關鍵，東南亞供應鏈持續發酵，因此提早進入越南設廠，越南據點亦是未來竣邦運動品牌接單的主要成長動能。

竣邦目前主要客戶分別為Nike、Canada Goose、Boardriders、BURTON、VUORI、Helly Hansen、Under Armour、ATHLETA、Alo等。蕭志偉指出，公司現為多家國際品牌共同研發夥伴，除將持續增加運動休閒品牌的合作比重，並加大對針織產品的研發投入；同時專注於環保可持續材料、休閒機能類產品，和複合功能產品的拓展，奠定明、後年營運成長基礎。