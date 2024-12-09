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虧損幅度較去年同期擴大 西勝11月每股虧損0.16元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠西勝（3625）因近期股票達公布交易資訊標準，故9日公布今年11月簡易財務數字，歸屬母公司業主虧損1,772萬元，虧損幅度較去年同期擴大，單月每股虧損0.16元。

西勝公布今年11月營收3,101萬元、年減65%，稅前虧損1,834萬元，虧損幅度較去年同期擴大。

累計西勝今年10月、11月合計營收達5,958萬元、年減69%，稅前虧損3,292萬元、歸屬母公司業主虧損3,266萬元，虧損幅度皆較去年同期擴大，累計西勝今年10月、11月合計每股虧損0.3元。

西勝因電池模組資料中心BBU題材，帶動股價自11月起漲，近1個月累計漲幅達65.9%，近期股價修正回檔，今日收在19元，下跌1.45元、跌幅7.09%，短線股價連續三天下跌，波段跌幅達11.42%。

展望後市，西勝表示，公司除了持續布局電動載具領域外，已在備用電源系統事業耕耘近4年，且BBU已送樣客戶驗證，並持續推展其他規格機種進度，看好未來業務剛性需求。

西勝目前綠能事業收入主要以E-mobility為主。西勝坦言，電動自行車市況仍壓抑，但長線需求看旺，且近期庫存去化已告尾聲，公司也在電動滑板車領域有所斬獲，看好相關業務後市發展。

營收 電池模組

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