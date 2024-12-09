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數泓科營收／11月0.7億元創歷史新高 已超越去年全年

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
數泓科總經理李明華。記者吳康瑋／攝影
數泓科總經理李明華。記者吳康瑋／攝影

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）9日宣布，11月營收約達0.7億元，月增39.5%，年增27.16%，主要受到第四季訂單穩定增長所致，而累計前11月營收則達到5.75億元、年增28.32％，已提前勝過去年全年的4.8億元，單月、累積數雙雙創下歷史新高。公司高層表示，有鑑於2024年在手訂單持續成長，展望2025年，公司將以穩健的動能邁向全新高度。 

根據數泓科公布資料顯示，前三季合併營收達4.55億元，年增27.4%；毛利率49.38%，年增2.3%；營益率33.09%，年增3.7%，稅後純益1.58億元，年增33.3%，呈現三率三升，除權後每股純益EPS由去年同期5.10元明顯增加至6.80元，創歷史新高。

總經理李明華指出，受惠手工具市場庫存去化完畢，專業與DIY市場全面復甦上揚，加上全球智慧製造應用持續成長並隨著新產品陸續推出，市場滲透率持續提升，業務觸角開始接觸到半導體產業，期望未來能有營收挹注，公司將審慎樂觀看待機器人、AI、車用和輔助醫療的潛在市場需求。

半導體 營收

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