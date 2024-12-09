智通科創財報／第三季毛利率達49.88% 2大核心事業助攻

智通*（8932）9日公布第三季合併營收為3.52億元、年增48%；前三季合併營收10.53億元、年增46%，單季毛利率49.88%，營業利益率28.98%，淨利率9.43%。公司旗下兩大核心事業體，軟體科技事業體及拉鍊事業體在第三季皆交出營收較去年同期年增長的成績，尤其以在亞太及東南亞區域佈局有成的軟體科技事業體營收強勁成長，受惠於既有客戶軟體系統開發的長期合約收入加上新客戶數量增加。

智通科創指出，第三季軟體銷售及顧問服務收入達到1.82億元，年增達70.7%，而前三季累計營收4.68億元，較去年同期成長171% ；另外，拉鍊事業體單季營收較去年同期增長30%達1.69億元，今年前三季累計營收新台幣5.84億元，較去年同期年增7%。

公司整體營收與利潤率持續提升

智通科創公司整體不僅交出營收雙位數年增佳績，在利潤率方面也持續提升。第三季合併毛利約1.75億元、年增57.8%，合併營業利益為新台幣1.02億元、年增76.1%，合併淨利為新台幣0.33億元、較去年同期成長39.5%。第三季整體毛利率為49.88%，營業利益率為 28.98%，淨利率達9.43%。

核心業務穩健推進

智通科創旗下的軟體科技事業體(Global Line Network, GLN)於亞太及東南亞區域耕耘有成， 目前事業版圖橫跨13國家，GLN為企業客戶提供全面的軟體解決方案，包括銷售管理系統、供應鏈管理系統、人力資源管理及電子商務平台等等，也運用AI人工智慧的創新技術協助企業客戶提升生產力及數據驅動的管理效率。

GLN服務多家跨國知名企業例如Lenovo及Kamstrup等。GLN為Lenovo量身製作跨國、跨區域的企業銷售系統(customized sales force software)，支持銷售績效跟蹤、考勤監控、庫存管理等，獨特功能包括員工獎勵管理及數據驅動的決策工具等，自 2019 年啟用至今，該系統已擴展到亞太11個國家全面使用，2024年更發表全新的「Leveno on The Beat 」互動式使用者介面用於多個國家的所有展示用筆記型電腦上，實現了新穎的互動展示介面(interactive demo UI ) 。

GLN也為總部位於丹麥，員工遍佈全球 20 多國家的Kamstrup公司 ( 隸屬於丹麥能源公司) 開發客製化水錶監控解決方案(customized water meter monitoring solutions) ，提供記錄水表讀數、維護服務、即時數據同步等功能。GLN自2021年成為Kamstrup在馬來西亞的獨家外包技術夥伴，該系統具可擴展性，目前GLN逐漸成為Kamstrup在整個亞太區的獨家技術夥伴。

智通科創的拉鍊製造事業體，以MAX品牌行銷全球40多國家，與國內外成衣、箱包大廠長期合作，迄今取得近60個國際大品牌認證，2024年獲比亞迪汽車合作車用拉鍊項目。公司持續積極爭取國際品牌如Boohoo Group plc、C&A、Sainsbury及Superdry等青少年及運動戶外等品牌認證。

近兩年陸續投資於進階的自動化生產設備提升生產效率，並持續優化產品組合， 衝刺高單價產品例如工業用防火、防水等機能產品以及車用拉鍊、戶外用品等高階產品，經營績效持續改善，追求獲利率提升的目標也逐漸看見成效。

針對明年營運展望，智通科創期許2025年進一步實現營運績效與市場版圖的雙重擴張。其中，軟體科技事業體持續拓展在亞太區及東南亞市場覆蓋率，預估可受惠於舊客戶長約合作、軟體系統可擴展性以及功能擴充，加上新客戶數目成長，業績成長動能可期待。GLN積極開發以AI人工智慧為基礎的創新工具及解決方案，幫助企業客戶做出更進階的數據驅動決策、提升生產力並幫助企業實現可持續性成長。