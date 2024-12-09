榮剛營收／11月年減10% 訂單滿載後市樂觀

特殊鋼專業廠榮剛（5009）9日公告11月營收10.1億元、年減10%；累計今年前11月營收118億元、年減5%，預估下月進帳仍將維持10億元至11億元水準。

榮剛董事長王炯棻表示，目前出貨占比以高單價VAR、高功能不銹鋼產品為主，工具鋼、低合金鋼為輔，由於訂單滿載，工廠產能利用率持續維持在高檔以因應出貨需求。

王炯棻指出，展望未來隨著航太產業炙熱，能源及油氣產業需求也維持一貫平穩。軍工方面在地緣政治影響下，軍備需求日益提高，高毛利率航太等用材接單熱度持續保持，有助提升公司獲利能力，整體來說，公司對市場前景抱持正向樂觀看法。

法人分析，榮剛在航太、能源、油氣、模具、國防等領域多有暫獲，中長期前景看旺。