基米營收／11月5,029萬元 月增35.6%、年增38.6%

基因定序領導大廠基米（4195）9日公告11月合併營收5,029萬元，較上月成長35.6%、較去年同期增加38.6%，並創近三年同期新高；累計今年前11月合併營收4.24億元，年增率19.3%，並已超越去年全年營收。

基米表示，今年5月衛福部正式提供癌症病患NGS健保補助，加上基因定序成本下降，帶動高階檢測市場需求興起，推升旗下相關定序與合成服務、以及建置實驗室所需的Thermo Fisher儀器設備需求同步增加，自下半年起，公司單月營收年增率皆以雙位數成長，11月營收突破5,000萬元大關，累計前11月營收已超越去年全年，有鑑於年底為傳統旺季，樂觀看待12月業績表現。

總經理江俊奇指出，受惠NGS的快速進展，降低定序成本且提高定序速度，促使人類全基因體定序（WGS）商機持續開展，而因應全基因體解碼的龐大數據分析與解讀，運用AI技術做為疾病的預防、診斷與預測，已是不可避免的發展趨勢，預期基因體學領域的人工智慧（AI）市場也將成長快速，基米將密切關注此一趨勢，推出相對應產品與服務，持續深化精準醫療產業布局。

展望未來，基米將在科研服務、臨床檢測、CDMO、儀器設備等既有基礎上加速升級轉型，擴大集團營運規模與版圖，朝打造成為亞太基因中心目標前進。

江俊奇表示，旗下GMP核酸及多肽廠在優化設備與強化專業團隊後，目前臨床研究及核酸藥物小量CDMO的接單狀況順利，公司持續推動符合TFDA的PIC/S GMP先導工廠認證工作。此外，因應美國《生物安全法》通過，東南亞各國將會有轉單效應，基米也積極展開海外布局，目前在印尼，菲律賓及澳洲等市場已正式接單生產，明年可望開始貢獻營收。隨著市場需求回溫，以及集團轉型效益的顯現，看好未來一年營運會有顯著成長，公司已有IPO規劃，將伺機提出科技事業申請上市，引領公司營運進入新里程碑。