和迅營收／11月2,697萬、年增34.9％ 前11月營收增1.8倍

興櫃再生醫療公司和迅（6986）9日公布11月營收2,697萬元，較10月成長2.26％，較去年同期成長34.92％；累計今年前11月營收為2.57億元，年增181.04％，和迅11月及前11月營收持續改寫興櫃以來同期新高的成績。

和迅表示，11月營收成長主要受益於外泌體客戶的原料開發與生產需求的顯著增加，以及客戶臨床試驗進度持續推進。其中，來自海外客戶的CMO(委託生產服務)及CDMO(委託開發暨製造服務)是推進公司的業務版圖的重要關鍵，亦是貢獻和迅公司11月營收站穩在2,600萬元以上的主因。

和迅以各項再生醫療產品的開發能力、與高品質及高產能技術作為公司核心關鍵競爭力，不僅建置有符合GTP（人體細胞組織優良操作規範）之生產廠外，更持續發展符合客戶需求的專業檢測實驗室，以確保客戶委託的專案均能順利推進臨床進度。和迅的外泌體原料已取得國際INCI認證，且也能協助客戶取得INCI認證，針對外泌體需求，和迅可隨時以配合客戶的新產品開發與上市，各項技術能力與外泌體生產能力的提升對和迅未來營運帶來正向的挹注。

展望2024年第4季與2025年，和迅將持續推進「新藥開發」與「CMO/CDMO服務」雙核心策略，有望助營運再邁向下一波高成長的成績。隨著外泌體相關產品應用市場需求快速增長，公司計劃進一步提升產能與生產效率，以滿足客戶需求。此外，和迅積極拓展國際市場版圖，除已成功簽署技術授權合作案外，並將透過外泌體產品銷售持續獲取分潤。

公司將持續與多國產業潛在合作夥伴進行深入洽談，探討更多市場合作可能性。未來，和迅將秉持創新與穩健並重的經營理念，專注於再生醫療技術的前瞻性發展，同時擴大CMO/CDMO業務布局，為全球客戶提供更為多元的服務選擇，並持續創造股東長期價值。