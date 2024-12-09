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揚秦營收／11月創同期新高 累計營收超越去年全年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）於9日公告11月營收2.24億元，年增17.07%，創同期新高、單月歷史第三高紀錄。累計前11月營收23.03億元，較去年同期成長16.95%，同創新高紀錄。

揚秦總經理林麗玲表示，隨著多品牌發展，門市店數持續增多，揚秦營運動能強勁，今年累計營收已經突破去年全年營收，營運成績亮麗。展望後市，麥味登近期推出新品「鬆餅堡」之後，消費者好評不斷，締造每日平均銷售超過1萬顆的佳績，甚至賣到門市缺貨，預計自11日起，總部將加大供貨量，同步開放麥味登APP預約訂購。而隨著天氣轉冷，炸雞大獅與涮金鍋也將進入銷售旺季，預計節慶商機同時拉高買氣。

此外，台灣指標性永續評鑑，具有台灣永續奧斯卡之稱的「TCSA台灣企業永續獎」甫公布2024年獲獎企業，揚秦國際企業榮獲「永續報告書類」餐飲及食品業第二類「白金獎」以及「綜合績效」餐飲及食品業類別中的「台灣永續企業績優獎」殊榮。台灣企業永續獎成立17年共累計參賽企業達882家，歷年競爭十分激烈，總經理兼任永續長的林麗玲表示，揚秦在ESG領域的努力再次被肯定，未來揚秦也將以此為新起點，持續精進，透過永續行動為社會和地球帶來更多正向影響。

截至目前，「麥味登」總店數900家，「炸雞大獅」海內外店數117家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數3家。「涮金鍋」第四家直營門市位在桃園市中壢區青埔商圈，即將於明年1月中旬開幕，持續搶攻冬季冒煙商機。

營收 餐飲

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