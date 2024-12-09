愛比科技營收／前11月4.95億元 年減3.8%

愛比科技（6858）公布11月營收2,655萬元，月減50.4%、年減20.4%，累計今年前11月營收4.95億元，年減3.83％。公司表示，主要是亞馬遜提前幾個月備貨，以因應感恩節後的黑色星期五購物需求，致使營收減少。

愛比科技表示，即時語音翻譯與筆記神器-Vurbo.ai即將更新最新版本並推出上市，將多種語音對話即時轉換為多語文字內容，便於顯示、分享與整理，無論是會議、講座或訪談，都能有效率完成實時轉錄，同步生成即時翻譯浮動字幕，可顯示在手機，筆電等移動裝置上，讓國際溝通更加便捷高效，且該產品使用者九成以上來自於企業客戶，目前主要客戶包括五星級酒店，各類大規模企業，媒體產業與宗教組織等。

公司表示，除了由企業客戶直接體驗，未來亦朝向利用應用程式界面方式（API）與如專注美國教育Hilink，聯發科生成式AI平台及知識管理系統平台的華苓科技等既有大型平台對接合作，營造彼此雙贏，藉此快速擴大使用者體驗搶佔市場份額。

IPEVO的產品廣泛應用在企業、學校與醫療機構，愛比科技規劃利用既有的實物攝影機（DC）及視訊會議產品（VC）搭配結合即時語音翻譯及摘要軟體Vurbo.AI，用以提升到任何會話（AC）完整體驗解決方案，這不僅於局限於商業場域，也涵蓋教育場域如美國針對移民學生及家庭的ESL（將英語當作第二種語言）政策。這也成為IPEVO新的軟硬體整合策略的基礎，將其產品體驗推廣到各種訪談與對話中。公司表示，2025年軟硬整合策略將挹注營收明顯成長。