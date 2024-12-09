資拓宏宇營收／11月3.25億元 攜中華電信打造國家級資安

資拓宏宇（6614）9日公告，11月營收達3.25億元，累計前11個月營收已達34.5億元，年減6.7%。資拓宏宇董事長吳麗秀表示，公司不僅在系統開發建置服務、雲端服務、軟硬體設備銷售與維運上有相當不錯的營運成績，最近更取得國家級的資安防護層機制及架構建置專案，展現公司在資安、雲端服務和系統開發領域的實力。

資拓宏宇指出，在現代高度數位化的環境中，資安即國安，國家級資安防護機制的建置至關重要；其核心目標是保護國家關鍵基礎設施（油、水、電、通訊等）、敏感資料與公共安全。且國家級資安防護需要面對不斷變化的複雜威脅，包括APT攻擊、供應鏈攻擊與日益先進的惡意程式，因此必須具備前瞻性的技術，整合多層次防護機制，如零信任架構、態勢感知系統及威脅情報分析平台，並運用人工智慧與機器學習技術進行即時威脅偵測與回應。

其次，在設計系統時還要能兼容國內外不同標準，並與政府既有基礎設施無縫整合，這些技術細節與系統穩定性都是相當困難且資拓宏宇領先同業的競爭優勢。吳麗秀表示，公司擁有超過30年的政府資訊專案經驗及強大的系統開發、雲端技術及資安防護能力，在服務客戶的同時，全公司保持並維護ISO 27001認證規範，大力開展資安防護建設，並在內部構建了SOC（安全運營中心）、MDR（管理式偵測與回應服務）以及零信任架構。

同時，公司還定期進行資安測試，包括滲透測試、弱點掃描等，確保內部系統的安全，為公司在資安領域的專業性提供了有力支撐。而此次專案是由資拓宏宇主標並聯手中華電信（2412）母公司及集團子公司，以最佳之整合團隊來執行，具備最強之雲端服務與最優系統開發以及最全面的資通安全技術之專業能力。

並且採用中華集團自有的產品，高可用性安全雲端環境以及CDN縱深防禦機制，並導入整合式雲端監控以及採用無密碼/無統號零信任身份驗證技術，提供量身定製的資安解決方案，為客戶提供國家級資安業務所需資通系統之資訊安全防護層的架構及機制。據IEK統計，2023年台灣資安產業的市場規模約744億元，預計2026年時可達到1,010億元，2023年～2026年的年複合成長率為10.7％。隨著資安威脅日益增強，市場需求可望同步推升公司營運動能。