胡連今年EPS 估逾12元
車用端子龍頭胡連（6279）11月營收續創新高，本季營運將攀上全年單季高峰，法人預估，胡連今年獲利可望同步攻頂，每股純益估逾12元。隨大陸自主品牌車廠市占率提高，以及奧迪、福斯與通用等國際車廠擴大下單，胡連明年業績再戰新高。
胡連日前公布11月營收9.51億元，創新高，月增7.98%，年增26.15％；前11月營收78.61億元，年增19.41%，為同期最佳，反映傳統出貨旺季效應。
胡連已開發出新產品中央電子控制盒（CE Box），明年大量出貨，可望帶動營收、獲利與毛利率進一步成長。
針對「川普2.0」時代可能築起關稅壁壘，恐阻礙車市發展，胡連董事長張子雄認為，世界愈動盪，該公司的競爭力就愈能凸顯出來，在變動的世界中，胡連反而有優勢。
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