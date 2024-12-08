元太今年營收 將衝高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

彩色化驅動電子紙需求升溫，隨著新產能陸續加入量產。元太（8069）今年前11月合併營收288.05億元，超越去年全年的271.2億元，若再加12月營收，全年更可望突破2022年的300.6億元高點，創近13年新高紀錄。

元太董事長李政昊前先在法說會表示，在彩色電子閱讀器、彩色筆記本的新產品，以及四色電子貨架標籤（ESL）終端大客戶裝機帶動下，第4季營運會比第3季好。展望2025年，明年營運會比今年更好。

元太日前以「彩色時代，創新未來」為主題召開永續共榮峰會，邀集供應商夥伴迎接電子紙全面彩色化、大尺寸升級的浪潮。李政昊指出，元太在電子紙的多元創新發展過程，感謝供應商夥伴相挺，共同達成加速電子紙生態圈彩色升級。

元太看好數位看板未來發展潛力，尤其以室內大型看板客戶的需求最強勁，預期將成為未來重要項目。

元太 營收 電子紙

延伸閱讀

美貌再升級！秀智「被發現長不一樣了」臉上一處瑕疵不見神顏更完美 高清無P生圖放大看超明顯

未來低溫急凍墜至10度 鄭明典發1張圖曝降溫徵兆

全民權證／元太 挑價內外20%

澎湖電子紙智慧站牌今啟用 邁向永續環保島嶼城市

相關新聞

胡連今年EPS 估逾12元

車用端子龍頭胡連（6279）11月營收續創新高，本季營運將攀上全年單季高峰，法人預估，胡連今年獲利可望同步攻頂，每股純益...

安國接單報捷 營運衝

AI伺服器商機持續暴增，神盾旗下特殊應用晶片（ASIC）廠安國（8054）接單傳捷報。安國與安謀（Arm）策略聯盟後，奪...

久昌線性鍵盤 帶旺業績

久昌（6720）為專業類比IC設計公司，主要從事霍爾磁性感測器（簡稱霍爾IC）及電源管理IC研發、設計及銷售，於12月4...

元太今年營收 將衝高

彩色化驅動電子紙需求升溫，隨著新產能陸續加入量產。元太（8069）今年前11月合併營收288.05億元，超越去年全年的2...

榮剛航太訂單 大躍進

特殊鋼專業廠榮剛（5009）在航太、能源、油氣、模具、國防等領域五路齊發，其中，航太領域訂單量持續衝高，明年也將維持高檔...

力領、達運光電 本周掛牌

科技廠在年底前掛牌潮不斷，矽創旗下驅動IC設計廠力領即將於12月10日上櫃掛牌，另外，寬頻設備廠達運光電也將於12月11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。