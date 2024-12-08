元太今年營收 將衝高

彩色化驅動電子紙需求升溫，隨著新產能陸續加入量產。元太（8069）今年前11月合併營收288.05億元，超越去年全年的271.2億元，若再加12月營收，全年更可望突破2022年的300.6億元高點，創近13年新高紀錄。

元太董事長李政昊前先在法說會表示，在彩色電子閱讀器、彩色筆記本的新產品，以及四色電子貨架標籤（ESL）終端大客戶裝機帶動下，第4季營運會比第3季好。展望2025年，明年營運會比今年更好。

元太日前以「彩色時代，創新未來」為主題召開永續共榮峰會，邀集供應商夥伴迎接電子紙全面彩色化、大尺寸升級的浪潮。李政昊指出，元太在電子紙的多元創新發展過程，感謝供應商夥伴相挺，共同達成加速電子紙生態圈彩色升級。

元太看好數位看板未來發展潛力，尤其以室內大型看板客戶的需求最強勁，預期將成為未來重要項目。