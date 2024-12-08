榮剛航太訂單 大躍進

特殊鋼專業廠榮剛（5009）在航太、能源、油氣、模具、國防等領域五路齊發，其中，航太領域訂單量持續衝高，明年也將維持高檔，中長期前景看好。

航空運輸方面，波音與空中巴士二大系統廠都有提高產能計畫，雖波音增產計畫受影響，但材料端接單與出貨仍維持高檔，尤其替換老舊機隊，提高燃油效率航太市場，獲重要長期推力。

其中，波音的積壓訂單為6,165架，空中巴士為8,564架，積壓訂單維持高檔。以波音及空巴的在手訂單及交機量做比對，可發現訂單量為2018年高峰產量的六到八倍，長期需求趨勢仍是存在。

能源商機主要來自減碳壓力，核電及天然氣發電為短期快速減碳的關鍵，重啟核電已在數個國家進行，蒸氣或燃氣渦輪機重獲重視，日本等主要系統廠訂單增加，可使材料端受惠，長期來看，風力或太陽光電有機會成為主流，相關商機掌握在生產線擴展時均已考慮。

此外，油價處於相對高檔，全球活躍油井數雖下滑但為近年相對高檔，材料需求穩定，冬季用油需求有機會刺激短期市場需求，短期能源展望估計美國原油日產量將較2024年增加。

榮剛表示，機械模具等工具鋼在美洲、亞洲需求穩定，接單量可支撐產線需求，隨著日圓匯率轉向，國內工具機業者急單，有助相關低合金鋼接單。