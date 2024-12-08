久昌線性鍵盤 帶旺業績

久昌（6720）為專業類比IC設計公司，主要從事霍爾磁性感測器（簡稱霍爾IC）及電源管理IC研發、設計及銷售，於12月4日正式掛牌上櫃。掛牌首周三個交易日上漲32.5元收在170.5元，漲幅23.5%，股價表現亮眼。

久昌2023年度合併營收為3.60億元，稅後淨利為4,333萬元，每股稅後純益（EPS）為1.88元；2024年前三季合併營收為3.83億元，稅後淨利為1.05億元，EPS為4.51元。

久昌成立於2011年8月，原本專注於開發消費型電子產品相關應用領域，於五年前發現新藍海，領先業界開發出將線性霍爾IC應用於電競鍵盤上，該公司開發線性霍爾IC，可使鍵盤按鍵根據下壓力道產生不同反應，大幅提升遊戲玩家體驗。

由於一顆按鍵能玩出多種花樣，也吸引到歐洲電競品牌商目光，並開啟雙方合作開發客製化線性鍵盤契機。隨著歐洲電競品牌商之線性鍵盤一推出即深獲眾多電競玩家喜愛，帶動線性鍵盤熱銷，也使久昌業績水漲船高。預期未來市場上將有更多鍵盤品牌商陸續推出線性鍵盤，可望持續提升線性鍵盤滲透率，整體市場成長動能可期。

目前半導體業是櫃買市場最大的產業聚落，創新是IC設計公司不可或缺的關鍵成功因素，久昌上櫃掛牌以後，可以透過資本市場提升知名度及籌集營運資金，並持續提升研發能量，以創新求變的精神開發更新、更具競爭力產品予客戶。