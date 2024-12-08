胡連11月營收續創新高 第4季攀今年高峰 全年 EPS 超過12元

車用端子龍頭胡連（6279）11月營收續創單月歷史新高，第4季將攀上全年單季業績高峰，法人預估，今年每股稅後純益（EPS）上看12元以上，獲利可望同步寫下新高，不僅大陸自主品牌車廠市占率提高，連國際品牌合資車廠如奧迪、福斯與通用等也擴大下單，明年業績再戰新高。

胡連今年11月營收9.51億元，月增7.98%，年增26.15％，續創歷史新高，今年前11個月營收78.61億元，年增19.41%，創同期新高，主要是進入傳統出貨旺季，車廠持續衝刺業績。同時，該公司已經開發出新產品中央電子控制盒（CE Box），2025年大量出貨，可望帶動營收、獲利與毛利率進一步成長。

針對川普2.0興起關稅障礙，恐阻礙車市發展，胡連董事長張子雄表示，世界愈動盪，該公司的競爭力就愈能凸顯出來，在變動的世界中，胡連反而有優勢，該公司不僅持續擴大在大陸自主品牌車廠的市占率，連合資品牌車廠包括奧迪、福斯與通用等，也紛紛擴大下單。

他說，中國大陸汽車市場，自主品牌市占率持續上揚，至少達到65%，合資品牌市占率降至40%以下，合資品牌為了脫困，為了生存下去，反而來找我們擴大下單，我們的機會來了，這些合資品牌以前都不太願意，現在態度變了，使得胡連明年不僅是大陸自主品牌持續擴張，連合資品牌的市占率也開始提升。

針對大陸市場內卷嚴重，恐殺價競爭，他說，連接器一個才幾毛錢，車廠要節省成本，是要去砍電池等大型零組件，而且汽車零組件是安全部件，會有失靈問題，胡連已經做了快50年，客戶多、規模大，市場對我們的可信度是100%，沒有必要為了幾毛錢，讓汽車陷入安全的風險之中，合資品牌汽車廠紛紛擴大下單胡連，不是沒有原因的。

在產能方面，胡連目前大陸超過60%、台灣超過24%、越南10%、印尼3%，由於越南還有場地可以蓋，未來越南占比持續提高，印尼希望明年可以達到5%。同時，中央電子控制盒也將由越南出貨到美國市場。