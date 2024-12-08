力領、達運光電 本周掛牌

科技廠在年底前掛牌潮不斷，矽創旗下驅動IC設計廠力領（6996）即將於12月10日上櫃掛牌，另外，寬頻設備廠達運光電也將於12月11日掛牌上市。

力領掛牌承銷價為200元，該公司耕耘車用與消費性應用領域多年，尤其在2021年與矽創車載事業部門整併後，車用領域實力更是大增。力領累計前11月合併營收為27.35億元，年增11.6％，前三季每股純益達12.48元，已超過去年全年的11.49元。

力領在前三季車用晶片的業績比重已接近85％，比去年的75％進一步提高。該公司車用產品線主要包括中控功能解決方案、車用儀表、抬頭顯示器、車用後視鏡與空調圓形旋鈕方案等，以廣泛的產品線搶攻智慧座艙商機。

展望明年營運，基於車用市場的穩定特性，該公司董事長毛穎文表示，期盼每年都能有一成多的穩健成長幅度，毛利率應當也能維持穩定。

寬頻設備廠達運光電將於掛牌承銷價68.8元。達運光電成立於1992年，資本額8.15億元，主要產品為寬頻傳輸、智慧聯網等。該公司去年受惠獲得美國有線電視多系統營運商大單，營收達23.25億元的歷史高峰，毛利率也達43.98%，每股稅後純益5元。

達運光電今年累計前10月營收15.3億元，年減10.8%，前三季毛利率32.2%，稅後純益1.67億元，年減18%，每股稅後純益2.05元。

達運光電董事長陳碧霜日前表示，看好美國大基建將帶動北美有線電視營運商升級網路，該公司有信心取得訂單，未來三年要搶下北美兩成市占率，明年受惠於寬頻及智慧聯網產品持續成長，營運可望回到2023年高峰。

達運光電1999年收購美國Augat產品線，以ACI自有品牌行銷，寬頻傳輸產品包含光發射接收機及光節點，以及寬頻RF幹線、橋接、延伸、客戶端放大器、智慧訊號管控模組、光纖放大器等，以北美市場為主。