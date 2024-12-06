廣閎科11月營收月增12% 原相月增2.4％

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠包括廣閎科（6693）、松翰以及原相等昨（6）日公布11月業績，廣閎科與松翰均月增逾一成，原相則小增。

廣閎科11月合併營收為1.03億元，相隔26個月後，單月業績重回億元以上水準，月增12.3％、年增38.7％，累計前11月合併營收為9.71億元，年增9.8％。

松翰11月合併營收為2.39億元，月增10.3％、年增4.2％，累計前11月合併營收為24.85億元，年增4.5％。該公司主要產品線包括微控制器、消費性IC、多媒體IC等，今年前三季的營收結構中，多媒體IC與微控制器各貢獻其超過四成業績。

原相11月合併營收為7.67億元，月增2.4％、年增32.1％，累計前11月合併營收為75.75億元，年增44.3％。

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