閎康11月營收月增4%

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（6）日公布11月營收4.28億元，月增4.1%，年增3.9%，先進製程材料分析（MA）及故障分析（FA）需求及日本實驗室業績持續帶動營收增長。

晶圓代工大廠2奈米先進製程即將在2025年實現量產，相較於上一個製程節點，2奈米製程採用全新的環繞式閘極電晶體（GAAFET）架構，取代3奈米節點所使用的鰭式場效電晶體（FinFET）。

隨著架構的轉變以及製程的複雜度增加，對MA和FA服務的需求亦將大幅上升，檢測技術包括穿透式電子顯微鏡（TEM）用於高分辨率材料結構分析、聚焦離子束系統（FIB）用於樣品製備和局部結構分析、二次離子質譜（SIMS）儀用於表面和界面元素分析等。

閎康提到，上述技術與設備布局早已就緒，有領先業界的檢測以及分析能量，持續滿足並配合客戶開發需求。

閎康強調，積極對半導體產業最新的檢測及分析技術布局，與業界主要廠商合作，不斷擴展實驗室能量。AI應用興起帶動可靠度相關的超高功率預燒爐重要度，閎康領先業界投資相關實驗平台，提供資料中心高功率元件及車用自動駕駛晶片等相關客戶使用，預計明年第1季完成建置。

AI和高性能運算的發展，將為檢測業務帶來長期增長動能，閎康將持續受惠。

閎康日本實驗室成長動能維持強勁。自2019年在名古屋設立首座日本實驗室以來，受惠於日本政府積極扶植半導體產業政策，成長性持續優於公司平均水準。日本政府近期宣布重大投資計劃，2025年4月起向Rapidus投入高達十兆日元的資金，推動日本先進半導體製程領域競爭力，將為MA及FA帶來顯著需求。