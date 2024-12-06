富強鑫11月營收年增21％ 訂單升溫
富強鑫（6603）昨（6）日公布11月合併營收為4.28億元、年增21.2%；累計今年前11月營收33.91億元、年增20.2%。該公司並指出，目前整體在手訂單金額較第3季底增加20%，將助力明年營運成長可期。
該公司指出，受惠於節能減碳、ESG永續的快速發展，帶動了各產業對於自動化、AI智能化、節能效率等相關設備需求增溫，特別是印度的汽車零組件產業與台灣的運動產業等客戶，明顯對於富強鑫旗下包括全電機、水平對色機和轉盤多色機等設備的訂單增加。
加上AI智慧成型解決方案協助客戶運用智慧感測模組提升產品良率，雙雙挹注富強鑫11月整體營收表現繳出月增26.9%、年增21.2%的成績單。
展望未來，富強鑫將持續深化旗下塑膠射出成型機台設備技術升級，且專注於高效能射出成型機的研發、新材料應用和智能元素，提供智慧工廠整體全方位解決方案。
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