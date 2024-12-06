鉅橡、亞電同步公布11月營收 積極開拓多元應用

PCB相關專業絕緣材料廠鉅橡（8074）以及FCCL廠商亞電（4939）同步公布11月營收，二者並同時提到積極開拓多元應用。

鉅橡今日公布11月合併營收新台幣0.99億元，較去年同期略減4.6％，累計1-11月合併營收11.5億元，年增率11.5％。鉅橡提到酚醛類主力產品，因全產品獲得世界級品質標準，且可提供常規生產板材厚度從0.2mm到50mm之標準品項多元，亦可依客戶的需求量身訂做，使產品應用廣泛，其中PCB鑽孔製程用的下墊板（載板）亦是眾多上市櫃PCB大廠的指定供應商，加上應用於設備台面板的絕緣電木板訂單穩健，以及11月美耐板產品進入年底裝修旺季效應，得11月合併營收0.99億元，然因消費性電子於年底前進行庫存調整，較去年同期略減，累計1-11月合併營收11.5億元，年增率11.5％。

鉅橡提到，美耐板產品憑藉產品競爭優勢，已逐步在台灣建材市場的牆面裝修取得市占優勢，今年更參與教育部與設計研究院主辦的「學美美學計畫」，攜手參與偏鄉小學的空間改造計畫，並舉辦2024好感空間展- LAVI in Daily，旗下品牌LAVI LABO攜手百年布莊錦源興首發新品，以期將美耐板多元應用，更扮演產品開拓者角色，站穩台灣建材市場。

鉅橡提到，秉持專業技術製造頂尖的產品，並以在地化生產優勢盡力滿足顧客的需求，且扮演各企業在持續優化ESG的目標，為了能更貼近客戶的需求，鉅橡2022年通過政府的廢棄物通案再利用核可，2023年度透過此項再利用專案，不僅協助客戶減廢利用與友善環境，也讓公司在ESG的推動中留下具體的實績。

亞電方面公告2024年11月合併營收為新台幣1.31億元，累計前11月營收為14.17億元，與去年同期持平。亞電指出，近年持續調整訂單與客戶結構已見成效，未來亦將衝刺高利基、高門檻產品訂單，挹注營運成長動能。

此外，亞電指出，亦進行廠房產線分工配置，將量大、生產穩定之訂單陸續轉移至東台廠，提高東台稼動率，並持續爭取各家客戶驗廠認證，而昆山廠則維持研發中心與高階高門檻產線，以自製PI以EMI產線為主力，拓展車用、儲能、醫療、航太等更專業應用領域。

亞電指出，未來將持續優化客戶結構與接單政策，陸續汰弱體質不良、以及低毛利訂單，短期內雖造成營收略微下降，長期來看則可帶動獲利與財務更加優質健全，同時亦穩定投入研發，跟隨電子世代演進需求，開創更具價值及優勢之軟板材料。