鈊象犀利 11月每股賺3.66元

遊戲股王鈊象（3293）昨（6）日公告11月營收16.71億元，月減0.5%、年增35.4%，為同期新高，自結11月營業淨利9.39億元，稅前盈餘10.36億元，每股盈餘3.66元。今年前11月營收達168.02億元，年增30.7%，創歷史新高。

依11月營收結構，網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機營收占比分別為32%、61%及7%。法人指出，雖然鈊象11月營收未能再創歷史新高，但與10月營收歷史新高相去不遠，連續二個月營收站上16億元大關，已優於預期。

法人指出，隨著農曆年與寒假即將到來，遊戲產業旺季也將登場，加上明年初有台北國際電玩展登場炒熱市場，預期鈊象明年營運仍將再創佳績。

鈊象董事長李柯柱先前指出，今年同樣是該公司豐收的一年，全年業績將年增雙位數百分比，明年在各個海外市場持續開花結果下，同樣有信心持續繳出亮眼的成績單。

展望未來，鈊象目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估明年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年表現。

鈊象昨天股價收1,000元整數關卡，下滑5元。外資及投信賣超，自營商站在買方。