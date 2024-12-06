威剛11月營收月增2.5% 連三月增長

記憶體族群營收陸續出爐。記憶體模組大廠威剛昨（6）日公布11月合併營收34.94億元，月增2.5%，年減14.7%，但連續三個月月增。累計今年前11月合併營收371.5億元，已超越去年全年營收337億元，年增21.6%。

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案廠商群聯公布11月合併營收43.34億元，月增16.9%，年減19.9%，為歷史同期第三高。群聯統計今年1至11月控制晶片的累計總出貨量年增幅達30%，整體NAND儲存位元數累計出貨量年成長率14% ，創下同期歷史新高，反映市場對高容量NAND儲存模組產品的需求持續穩健增長。

華邦電含新唐科技等子公司，11月合併營收62.22億元，月增2.03%，年減2.3%。累計前11個月合併營收為752.38億元，較去年同期增加9.84%。

威剛表示，11月合約價相對平穩，現貨市場價格波動也已見收斂，推動DRAM模組、SSD等產品穩健出貨。