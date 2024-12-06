逸達營收／前十一月4億元、年增1.4倍 明年將完成新藥國際授權

逸達（6576）6日公告11月合併營收約964萬元，累計今年前11月合併營收約4.04億元，較去年同期大增143%，逸達今年合併營收首度突破4億元大關。

展望明年，逸達除了前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI授權收入可望取得三個月劑型美國藥證助攻下，從今年的基礎上再大幅成長外，逸達針對免疫纖維化疾病（Immune-Fibrotic Diseases）所開發之新成分新藥FP-020亦可望於2025年授權國際大藥廠，迎向新劑型新藥SIF與新成分新藥NCE雙授權之高速成長新頁。

逸達表示，11月合併營收係CAMCEVI六個月劑型美國終端市場11月之銷售分潤；逸達依美國經銷商指示不定期出貨，11月並無因商業供貨所產生之銷貨收入。CAMCEVI六個月劑型11月美國終端市場銷售量2,168支，較上月的2,111支成長3%，較去年同期成長30%；展望未來，市占率增長趨勢不變。

逸達表示，公司甫於10月底向美國食品藥物管理局（FDA）遞交CAMCEVI三個月劑型之新劑型新藥美國藥證，可望於2025年取得美國藥證，並規劃在取得CMS核發之J-code後，於2026年上半年上市銷售。

在美國以外的市場，逸達預計於明年第1季向歐盟EMA提出CAMCEVI三個月劑型歐盟藥證申請。授權夥伴Accord Healthcare將陸續在德國、加拿大等國銷售CAMCEVI六個月劑型；長春金賽藥業將依pre-NDA會議之結論，向中國NMPA遞交CAMCEVI六個月劑型藥證申請。隨著在各國相關重點法規里程碑之陸續達成，將為逸達帶來另一波里程金高峰。

此外，CAMCEVI六個月劑型用於兒童中樞性性早熟以及停經前乳癌之三期臨床試驗亦持續積極進行中，臨床收案順利；CAMCEVI於新劑型、新市場以及新適應症的持續推進，逸達中長期營收可望層層向上堆疊加乘，未來成長潛力可期。

創新成分新藥方面，逸達的FP-020（linvemastat）一期臨床具有良好安全性、耐受性以及藥物動力學特性，準備進入過敏性氣喘（allergic asthma）及發炎性腸道疾病（inflammatory bowel disease, IBD）兩項潛在具有數十億美元價值適應症之二期臨床試驗，國際授權洽談同時積極進行中。