櫃買中心攜證交所舉辦永續發展委員會暨座談會 持續深化企業治理文化

櫃買中心攜手證交所舉辦永續發展委員會暨永續長座談會，持續深化企業治理文化為推動資本市場與國際ESG發展趨勢接軌，持續協助上市上櫃公司永續發展，櫃買中心（Taipei Exchange）與證交所於11月起共同舉辦兩場次「永續發展委員會暨永續長座談會」，邀請七家上市櫃公司進行經驗分享，已於12月4日圓滿結束，共計350位企業代表踴躍參加。

金管會證期局主秘尚光琪致詞表示，這次座談會邀請在永續發展推動上有成功經驗的上市櫃公司進行經驗分享深具意義，透過推動經驗的分享，使與會者瞭解如何透過永續發展委員會的運作協助永續發展。

這次座談會「永續發展委員會」特別邀請連續十年獲得公司治理評鑑上櫃公司排名前5%之崑鼎綠能環保股份有限公司永續發展委員會張君偉委員，以及第10屆公司治理評鑑榮獲上櫃公司排名前5%並在「市值未達50億元」類別排名前1%的揚秦國際企業股份有限公司（2755）卓靖倫董事長暨永續發展委員會主席，分別就其所屬的綠能環保及觀光餐旅產業所面臨及關注的不同永續議題，分享公司永續發展委員會的實務運作，透過永續策略與目標的持續訂定，與各方利害關係人進行有效溝通，並採行數位及綠色轉型行動，帶領公司產業升級邁向永續目標。

在「永續長經驗分享」也邀請連續數年獲得公司治理評鑑上櫃公司排名前5%及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%的普萊德科技（6263）許華玲副總經理暨永續長，分享該公司在通信網路產業方面其永續策略、規劃藍圖及推行ESG業務的寶貴心得，以及如何達成企業獲利與永續雙贏的目標，以落實企業的永續價值。

櫃買中心代表也於會中分享永續發展債券的種類、發行流程及發行優勢，協助企業自資本市場籌集資金，來實現永續轉型，並提供投資者一個明確的途徑，支持對社會和環境產生積極影響的項目，同時實現企業及投資人需求的雙贏金融工具。

透過座談會的實務交流和經驗分享，期許各公司在追求財務績效的同時，亦關注ESG議題對企業營運活動帶來的機會和挑戰，以利在綠色經濟及永續供應鏈中，持續維持競爭力及發揮影響力，帶動我國綠色成長新動能。櫃買中心和證交所將持續為資本市場「數位x永續」雙軸轉型而努力，與企業攜手同行、邁向更美好的未來！