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勤凱：12月客戶盤點影響拉貨 第4季毛利率仍看升

中央社／ 新竹6日電

導電漿廠勤凱自結11月營收新台幣1.42億元，月減15.46%，12月因客戶年終盤點，恐影響拉貨動能，不過勤凱預期，第4季毛利率和獲利可望優於第3季水準。

勤凱表示，隨著時序逐漸逼近下游客戶盤點期，高單價產品拉貨動能受限，不過在銅膏等產品出貨升溫，11月營收維持1.42億元，為同期新高，月減15.46%，年增109.85%；累計前11月營收13.76億元，年增41.81%。

展望未來，勤凱指出，許多客戶將進行年終盤點，12月下游拉貨動能恐受到影響，不過，高毛利產品出貨回溫，匯損干擾也將減緩，預期第4季毛利率和獲利可望優於第3季水準。

勤凱表示，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）的GB200產品即將大量出貨，可望帶動被動元件需求用量增長，此外，GB300有望在明年亮相，將帶動先進玻璃基板封裝所需的特殊電子漿料需求，相關產品將是未來營運成長動能。

毛利率 營收

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