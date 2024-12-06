威剛11月營收連3增 前11月超越去年全年、年增21.59%

記憶體模組大廠威剛11月合併營收續增為34.94億元，連續第三個月增，前11月合併營收371.5億元也已提前達陣、超越去年全年營收337億元，年增21.6%。

威剛表示，11月合約價相對平穩，現貨市場價格波動也已見收斂，推動DRAM模組、SSD等產品穩健出貨。單月DRAM模組產品營收貢獻達17.44億元、SSD營收為11.62億元，均為今年單月第三高。此外，今年前11月DRAM模組、SSD、記憶卡及隨身碟三大類產品營收也都突破去年全年水位，總營收規模較去年同期年增逾二成。

以產品組合而言，11月DRAM模組營收貢獻近5成為49.91%，SSD占比33.26%，記憶卡、隨身碟與其他產品營收比重16.83%；前11月DRAM模組總計占比46.44%，SSD營收比重30.28%，記憶卡、隨身碟與其他產品為23.28%。