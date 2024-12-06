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勤凱11月營收寫歷史同期新高 Q4營運有望寫佳績

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
勤凱董事長曾聰乙。圖/本報系資料照片
勤凱董事長曾聰乙。圖/本報系資料照片

電子材料大廠勤凱11月營運因整體出貨量成長二成，雖受產品組合影響，營收比上月下滑，但仍達1億4240萬元，寫下歷史同期新高、今年第三高的好成績。同時，在高毛利產品需求持續增溫等有利因素中，第4季毛利、獲利可望優於第3季。

勤凱11月營運在時序逼近下游客戶的盤點期，高單價產品的拉貨動能受限，但在銅膏等產品出貨動能持續增溫帶動下，單月營收仍繳出1億4240萬元、較去年同期大幅成長109.85%的好成績，並是歷史同期新高，為連續第二個月營收較去年同期倍增，雖較上月下滑15.5%，但整體出貨數量成長；累計前11月營收 13億7564萬元，年成長41.8%。

勤凱副董事長莊淑媛表示，雖國際貴金屬價格仍在高峰，使得一些下游客戶的拉貨動能受影響，不過，由於部份終端需求復甦，加上下游庫存已低，帶動高毛利等產品11月出貨量較上月大增逾四成，是激勵單月營收持續年增的主要因素之一。

展望12月營收，由於許多客戶將進行年終盤點，下游拉貨動能將受到影響，不過，整體第4季業績在美元走強、匯損干擾因素降低中，毛利率、單季獲利都有望優於第3季，全年營運展望也將優於去年。

此外，勤凱在半導體等新產品布局上，因輝達GB200即將大量出貨，相關被動元件的需求用量高於一般伺服器約逾一倍，隨GB300也有望在明年亮相，搭配先進玻璃基板封裝TGV、AI零組件所需的特殊電子漿料等方面，都獲得下游的國內、國外客戶的正面回應下，將是未來業績成長的有利基石。

營收 貨量

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