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台寶生醫營收／前11月7793萬元、年增24% 續創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台寶生醫（6892）5日公告11月合併營收3,407萬元，與去年同期持平；累計今年前11月合併營收7,793萬元，較去年同期成長24%，並創歷史同期新高。

台寶生醫表示，受惠核心短製程技術平台提供的一站式細胞醫療解決方案，廣受國內外客戶青睞，帶動CDMO業績穩定成長，加上將此技術平台移轉給美國策略夥伴，收取一次性技轉收入的挹注，激勵前11月營收達7,793萬元，改寫同期新高，由於年底前仍可認列CDMO專案收入，預期全年營收將超越去年表現，續創新高。

台寶生醫執行長楊鈞堯指出，公司以自主開發的「快速細胞與基因治療製程平台」（FAST Cell and Gene Therapy, 簡稱FAST CGT，又稱為「短製程平台」），創造獨特的TDM（Therapeutics Design and Manufacturing，細胞醫療設計與製造）商業模式，專注於早期細胞醫療的一站式CDMO服務，具有獨特的加速產品開發、縮短製程、降低成本、提升療效等四大優勢。

今年以來，台寶生醫除成功將多個客戶端產品帶入臨床試驗階段，充分發揮該平台的優勢效益，滿足客戶對產品長效性與專一性，以及時間、成本等多元需求，更有產品獲得衛福部食藥署（TFDA）先導工廠PIC/S GMP查核通過，充分說明TDM商業模式從產品設計到製造，能完全符合法規要求的特色，奠定台寶生醫在早期細胞醫療CDMO領域的關鍵與領先地位。

目前台寶生醫的營收有一半以上來自海外市場貢獻，也看好美國《生物安全法案》去中化衍生的代工商機，預期短製程平台的接單表現將持續發酵，在CDMO客戶數的持續成長，以及新舊客戶訂單的疊加效應下，將有助整體營收維持成長軌道。

此外，台寶生醫已正式接獲美國FDA同意，新增旗下位於竹北GMP細胞廠為TRK-001二期臨床試驗的生產基地，如此不僅將大幅降低製造成本，也讓台寶成功卡位國際細胞新藥供應鏈。TRK-001係台寶和美商TRACT公司共同研發的調節型T細胞療法，先前已獲美國FDA核准進行二期人體試驗。

FDA 營收 美國

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