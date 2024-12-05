快訊

南韓戒嚴衝突！美女前主播「奪軍人步槍」畫面瘋傳 痛心發聲：不能沉默

皮卡車瞬間變形…秘魯巨石砸車釀3死 外交部證實「1人是台僑」

規模5.5以上地震逾35起創高…氣象署曝全台警報數排名 這縣市竟擠進前3

長科11月營收10.56億 歷史第三高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長華科技董事長洪全成與集團總裁黃嘉能在新建廠房前合影。圖／長科提供
長華科技董事長洪全成與集團總裁黃嘉能在新建廠房前合影。圖／長科提供

導線架大廠長科*（6548）今日公告11月合併營收為10.56億元，月增0.2%，為今年單月次高、歷年同期第三高紀錄，較去年同期成長4.9%。年累計前11月營收為109.28億元，年增率2.8%。

雖然時序接近年終，客戶因應節慶需求拉貨漸告尾聲，惟長科的高階導線架訂單相對穩定，支撐11 月業績與10月相當，處於今年單月高檔水準。長科預估第 4季合併營收介於31.5億到33.4億元區間，全年營運呈現季季走高。

在 Mini LED進度方面，長科創新開發用於Mini LED背光封裝的PMMS（Pre-Mold Metal Substrate）解決方案為業界唯一具量產能力的供應商，在成功應用於韓系品牌客戶的大尺寸電視機種後，將帶動更多封裝廠導入 PMMS，並進一步擴大應用於不同尺寸的電視機種，可望確立PMMS 封裝趨勢及需求。

營收 電視

延伸閱讀

往前跨一步！ 健保署明啟動「家醫大平台」測試版

譜鉅科技將於醫療科技展推出 「智能光譜的藥品快篩服務平台」

彰化縣7衛生所開辦營養師諮詢服務 有三高困擾可多利用

天冷恐引發中風危機 醫師教簡單口訣快速辨識

相關新聞

磐儀Q4營運熱 明年更好

工業電腦廠磐儀（3594）昨（4）日舉行法說會，展望後市，董事長李明指出，與聯發科、樺漢多年的合作效益將在本季顯現，預計...

安碁資訊上月業績月增26%

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）昨（4）日公布11月營收為2.08億元，創新高，月增26.46%，年增16.71%...

債券ETF規模創新高

台灣資本市場再創新里程碑。櫃買中心債券ETF資產規模目前位居亞洲第一外，截至2024年11月底止，上櫃債券ETF最新資產...

IFRS新公報宣導 三場可報名

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，為配合金管會推動我國採用IFRS新公報，櫃買中心與證交所、期交所、集保公...

采威加速擴張雲端平台

數位轉型資訊服務商采威國際（6868）董事長蕭哲君昨（4）日表示，雲端平台營收貢獻持續增加，馬來西亞資安授權案明年第1季...

智捷審慎看待2025年

網通廠智捷（8176）昨（4）日舉行法說，智捷表示，審慎看待2025年，歐洲復甦力道有限，美國大選結束後，客戶偏向觀望，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。