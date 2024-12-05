長科11月營收10.56億 歷史第三高

導線架大廠長科*（6548）今日公告11月合併營收為10.56億元，月增0.2%，為今年單月次高、歷年同期第三高紀錄，較去年同期成長4.9%。年累計前11月營收為109.28億元，年增率2.8%。

雖然時序接近年終，客戶因應節慶需求拉貨漸告尾聲，惟長科的高階導線架訂單相對穩定，支撐11 月業績與10月相當，處於今年單月高檔水準。長科預估第 4季合併營收介於31.5億到33.4億元區間，全年營運呈現季季走高。

在 Mini LED進度方面，長科創新開發用於Mini LED背光封裝的PMMS（Pre-Mold Metal Substrate）解決方案為業界唯一具量產能力的供應商，在成功應用於韓系品牌客戶的大尺寸電視機種後，將帶動更多封裝廠導入 PMMS，並進一步擴大應用於不同尺寸的電視機種，可望確立PMMS 封裝趨勢及需求。