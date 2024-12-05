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耕興營收／11月3.75億元、年減3.78% 看好資安檢測需求

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
耕興日前獲福布斯（Forbes）雜誌「亞洲中小上市企業200強」獎項。圖：公司提供
耕興日前獲福布斯（Forbes）雜誌「亞洲中小上市企業200強」獎項。圖：公司提供

耕興（6146）於5日公告2024年11月合併營收為新台幣3.75億元，較去年同期減少3.78％；累計2024年1至11月合併營收為新台幣41.8億元，較去年同期減少6.01％。

耕興表示，隨著資訊網路安全的重要性日益增加，各國對連網終端裝置的資安要求越來越嚴格。ISO/IEC 27001標準的制定，促使客戶對資安檢測需求上升。歐盟公告將於2025年8月1日起強制執行EN 18031-1/-2/-3系列網路安全標準。SPORTON針對該標準測試能量已建置多時且發行之報告已取得歐盟三家Notified Body認可合格。

耕興表示，目前已有多個案件正在執行中。美國FCC計畫推出「網路安全信任標誌」（Cyber Trust Mark），幫助消費者選購安全性較高的連網裝置。多家智慧連網家電暨裝置大廠已加入此標章系統。未來資安檢測需求將成為各類連網終端裝置主要項目之一，與EMC、SAFETY、RF、5G檢測服務並列。公司將利用在5G與高階網通檢測高市占率及大廠品牌指定的核心競爭優勢，迅速搶占未來資安檢測市場的龐大商機。

資安

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