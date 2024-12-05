聯寶營收／11月5369萬元、年增12.48％ 續創歷年同期新高

磁性元件大廠聯寶（6821）5日公布2024年11月合併營收5,369萬元，年增12.48％，續創歷年同期新高。累計2024年1至11月合併營收達5.17億元，年增2.54％，同步亦創歷年同期新高。

聯寶表示，11月營收成長，除持續受惠旗下無線充電業務延續良好出貨動能，再加上網通產業客戶訂單備貨力道逐步提升，帶動磁性元件業務旗下PoE電源變壓器、LAN類變壓器等產品出貨表現，尤其11月磁性元件業務銷售更大幅年增41.38％，挹注11月合併營收達5,369萬元，且聯寶單月合併營收表現更以連續四月繳出歷年同期新高水準。

聯寶指出，隨著網通產業景氣回溫，各大電信商設備庫存去化回到健康水位，且各國政府持續執行網路基礎建設升級計畫，其中印度地區固網寬頻滲透率仍低，帶動印度5G FWA需求保持成長，聯寶已觀察到今年下半年起網通產業客戶下單拉貨需求陸續回到過往正常水準，推升PoE電源變壓器、LAN類變壓器等磁性元件產品訂單需求，進一步提升整體訂單能見度，並同步與客戶推進新產品開發及導入上市進度，有助於堆疊磁性元件業務接單動能。

展望2024年第4季，聯寶持審慎樂觀看法，看好在AI應用需求下對於更高網速、頻寬要求提高，國際知名大廠亦相繼推出支援Wi-Fi 7終端產品，有助於創造磁性元件業務正面拓展效益，不僅如此，憑藉聯寶無線充電業務具有創新差異化功能、產品機構設計、高瓦數技術開發等利基，可滿足不同場域使用情境，拓寬無線充電業務應用涵蓋消費性、家用健身至工業領域布局，持續衝刺無線充電業務接單規模放大。