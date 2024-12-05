順藥中風新藥解盲後股價重挫 苦吞第4根跌停

晟德（4123）集團旗下新藥公司順藥（6535）11月29日下午公布中風新藥LT3001的中國大陸二期臨床解盲結果，證實具療效潛力，完成概念性驗證；但在解盲後股價卻連續重挫，順藥5日再跳空以跌停237.5元開出後鎖死，連續吞下第4根跌停。

順藥表示，全球每年發生缺血性腦中風患者高達700萬人以上，造成中風的總醫療成本達4,500億美元；但傳統治療缺血性腦中風的溶栓藥rt-PA，因出血風險僅限於中風後4.5小時內使用，治療時間窗極短。

順藥指出， 此次數據顯示LT3001對中風發作後24小時內病患，展現改善神經功能潛能，且不增加出血風險，有機會將黃金治療時間窗拉長至24小時；安全性方面，顯示LT3001注射液總體安全耐受性良好；療效指標方面，LT3001注射液在治療後第90天mRS達到0-1的受試者比例上顯示出初步療效。

順藥表示，除透過上海醫藥公司完成二期臨床試驗外，也會加速完成歐美的二期臨床試驗，並積極與國際藥廠洽談授權；晟德集團總裁林榮錦指出，LT3001的完整臨床數據將在明年3月公布。

順藥新藥話題延燒，推升股價表現，今年來漲幅驚人，但在解盲結果出爐後，股價連續重挫，5日以237.5元跌停板開出，連續亮出第4根跌停綠燈；分析師坦言，股價持續重挫，主要是因解盲的結果不漂亮所造成，市場不認同下，引爆賣壓。