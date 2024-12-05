快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

順藥中風新藥解盲後股價重挫 苦吞第4根跌停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

晟德（4123）集團旗下新藥公司順藥（6535）11月29日下午公布中風新藥LT3001的中國大陸二期臨床解盲結果，證實具療效潛力，完成概念性驗證；但在解盲後股價卻連續重挫，順藥5日再跳空以跌停237.5元開出後鎖死，連續吞下第4根跌停。

順藥表示，全球每年發生缺血性腦中風患者高達700萬人以上，造成中風的總醫療成本達4,500億美元；但傳統治療缺血性腦中風的溶栓藥rt-PA，因出血風險僅限於中風後4.5小時內使用，治療時間窗極短。

順藥指出， 此次數據顯示LT3001對中風發作後24小時內病患，展現改善神經功能潛能，且不增加出血風險，有機會將黃金治療時間窗拉長至24小時；安全性方面，顯示LT3001注射液總體安全耐受性良好；療效指標方面，LT3001注射液在治療後第90天mRS達到0-1的受試者比例上顯示出初步療效。

順藥表示，除透過上海醫藥公司完成二期臨床試驗外，也會加速完成歐美的二期臨床試驗，並積極與國際藥廠洽談授權；晟德集團總裁林榮錦指出，LT3001的完整臨床數據將在明年3月公布。

順藥新藥話題延燒，推升股價表現，今年來漲幅驚人，但在解盲結果出爐後，股價連續重挫，5日以237.5元跌停板開出，連續亮出第4根跌停綠燈；分析師坦言，股價持續重挫，主要是因解盲的結果不漂亮所造成，市場不認同下，引爆賣壓。

腦中風 順藥

延伸閱讀

900浬救陸籍漁工！太平島遠距醫療海巡高雄艦後送 完成海上人道救援

中風入住護理之家1個月...陰莖全切除 院長判半年、照服員無罪

天冷恐引發中風危機 醫師教簡單口訣快速辨識

晟德、順藥停牌 新藥29日解盲

相關新聞

磐儀Q4營運熱 明年更好

工業電腦廠磐儀（3594）昨（4）日舉行法說會，展望後市，董事長李明指出，與聯發科、樺漢多年的合作效益將在本季顯現，預計...

安碁資訊上月業績月增26%

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）昨（4）日公布11月營收為2.08億元，創新高，月增26.46%，年增16.71%...

債券ETF規模創新高

台灣資本市場再創新里程碑。櫃買中心債券ETF資產規模目前位居亞洲第一外，截至2024年11月底止，上櫃債券ETF最新資產...

IFRS新公報宣導 三場可報名

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，為配合金管會推動我國採用IFRS新公報，櫃買中心與證交所、期交所、集保公...

采威加速擴張雲端平台

數位轉型資訊服務商采威國際（6868）董事長蕭哲君昨（4）日表示，雲端平台營收貢獻持續增加，馬來西亞資安授權案明年第1季...

智捷審慎看待2025年

網通廠智捷（8176）昨（4）日舉行法說，智捷表示，審慎看待2025年，歐洲復甦力道有限，美國大選結束後，客戶偏向觀望，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。