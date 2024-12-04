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揚秦今年拚展店160家

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

揚秦（2755）昨（4）日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，今年全年四大品牌展店數目標160家，其中，麥味登新開店數最多，前十月已達118家，炸雞大獅也開了21家，是新開店數最高的一年。

在品牌店數方面，目前主力品牌「麥味登」在台店數已突破900家，明年有機會挑戰1,000店大關。

展望明年，四大品牌將持續高速展店，目標不低於今年新開店數，同時，「涮金鍋」也改變策略，暫時不開放加盟，將以直營店拓展。

揚秦受惠於內需餐飲暢旺及展店效益助攻，帶動今年第3季合併營收、稅後淨利，均創下單季歷史新高紀錄，同時毛利率、營益率、淨利率相較去年同期亦繳出「三率三升」佳績，前三季營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，每股盈餘4.29元。

隨著營運擴張，為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，揚秦將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣2億元，預計2025年第1季掛牌交易。因應未來營運規劃，為擴增商品儲運與配送效率，揚秦占地逾千坪的北區第二物流倉庫，也將於今年底前啟用。

炸雞大獅除國內持續展店並比照麥味登加速推動數位轉型外，在海外布局方面，林麗玲指出，今年續簽加盟代理授權的「印尼大雅加達區」以及新簽區域「新加坡」與「印尼萬隆區」均已順利展出新店，「印尼泗水區」也將於明年第1季展出第一家門市，炸雞大獅以清真認證與台式口味的優勢，在穆斯林人口眾多的東協國家穩健發展，各區域展店熱絡。

印尼 營收

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