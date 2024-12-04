磐儀Q4營運熱 明年更好

工業電腦廠磐儀（3594）昨（4）日舉行法說會，展望後市，董事長李明指出，與聯發科、樺漢多年的合作效益將在本季顯現，預計第4季業績將優於上季，公司已與技嘉在伺服器領域展開合作；展望2025年，在歐洲軌道電車專案、AI影像辨識及子公司磐旭智能助攻下，明年營收將有雙位數成長。法人預估，磐儀明年營收看增兩成，有望挑戰新高紀錄。

磐儀今年受到工業電腦產業庫存調整影響，營收衰退，加上受到匯損影響，累計今年前三季稅後純益6,781萬元、年減44.61%，每股純益0.72元。

李明表示，這些年執行「雁行千里，雁行結盟」策略，看好MEGA（聯發科Mediatek、樺漢Ennoconn、技嘉GIGABYTE、磐儀ARBOR）的成長動能，預計合作效益將在今年第4季開始顯現，帶動本季營收優於上季，且毛利率、淨利率皆會成長，「是非常好的第4季」。

為迎接新成長機會，磐儀今年成立高雄分公司，也增設系源科技能源公司，鎖定微電網及儲能相關商機，磐儀也建立大型語言模型，滿足不同產業客戶需求。此外，今年拿下歐洲AI交通方案大單，將於明年出貨，成為2025年增長重要動能。

展望明年，李明看好與聯發科、樺漢合作效益持續顯現，新產品機器視覺、門禁系統等也陸續開花結果，另外，磐儀也布局EDGE AI產品線，也看好相關領域成長。整體而言，預估2025年營運將優於今年，營收雙位數成長。

法人預估，磐儀除既有合作產品線發酵，樺漢也與夏普日前表明將攜手衝刺東南亞市場，而磐儀在合作案扮演重要角色，預計相關效益有機會在明年發酵。由於磐儀先前增持子公司磐旭智能股權，將於今年12月完整認列營收，有望成為業績另一個增長動能。