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智捷審慎看待2025年

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠智捷（8176）昨（4）日舉行法說，智捷表示，審慎看待2025年，歐洲復甦力道有限，美國大選結束後，客戶偏向觀望，智捷積極推動工業互聯和特殊應用等整合性解決方案，期待帶來新營收

智捷主要產品為電信及工業無線網通產品，市場包含歐洲、中國大陸等，打進各種大型活動無線網路建置案。

智捷觀察，過往客戶在耶誕節前積極備貨，今年表現優於去年同期，訂單能見度跟去年相比約為持平，年底前的出貨潮可望支撐營收表現，但2025年挑戰仍大，因此審慎保守看待，主因歐洲市場客戶的能見度並不高，復甦力道有限。

智捷指出，近年搶進電信營運商或工業互聯應用，未來將導入WiFi 7技術，但對營收貢獻還看不清楚，不過，智捷深耕工業互聯和特殊應用專案，新產品是軟體整合異質網路（WiFi、4G、5G、WiFi-LAN、藍牙等）等整合系統性產品，期待整合性解決方案可望帶來新的營收。

營收 網通廠

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