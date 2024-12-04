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采威加速擴張雲端平台

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

數位轉型資訊服務商采威國際（6868）董事長蕭哲君昨（4）日表示，雲端平台營收貢獻持續增加，馬來西亞資安授權案明年第1季就會上線，挹注營收，明年起雲端平台將邁向加速與擴張階段，海外授權市場也將拓展至中東地區。

采威一站式雲端智慧平台IScloud360平台2022年營運，協助企業實現管理、資安、碳盤分析等多元業務需求，採用訂閱制模式，提升被動收入與現金流，目前累計會員數超過1,885家，並持續增加，平台IP也已成功授權至日本、馬來西亞及新加坡等地。

蕭哲君表示，百工百業都在進行數位轉型，下一步則是百工百業都要做AI，采威的IScloud360就像「雲端SaaS數據的好市多」，提供客戶一站式購足的平台服務，今年雲端相關營收預估將達1.6億元，年增超過七成。

蕭哲君說明，IScloud360目前供應商家數約78家，明年將擴大至125家，明年第1季將推出AI館，當中六成的SaaS廠都是采威轉投資。

營收 雲端平台 馬來西亞

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