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IFRS新公報宣導 三場可報名

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，為配合金管會推動我國採用IFRS新公報，櫃買中心與證交所、期交所、集保公司與會基會共同舉辦四場宣導會，就近期新發布或修正公報及重要會計實務議題等進行宣導及重點解析。11月27日高雄場已舉行，尚有三場供人報名。

下周台中場11日將在台中長榮桂冠酒店舉行，下下周新竹場16日在新竹喜來登飯店，以及台北場19日在台北國際會議中心舉行，目前網路都可報名，請上市、上櫃、興櫃及公開發行公司踴躍參加。

櫃買中心指出，為使宣導內容能更貼近公司實務上的需求，本次宣導會將邀請證期局代表就近期重要推動政策進行說明，並由會計師事務所專家分享IFRS第18號「財務報表之表達與揭露」、IFRS第19號「不具公共課責性之子公司：揭露」等新公報重點，及IFRS第9號「金融工具」與IFRS第7號「金融工具：揭露」主要修正內容，並解析「碳權資產及碳費」的會計處理，期能協助企業儘早因應及解決實務交易的會計處理與適用疑義。

有關詳細議程以及課程講義下載，請詳櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw/zh-tw/about/company/event/detail.html?2415）查詢。

喜來登 櫃買中心

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